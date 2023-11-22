Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükseliş trendini ABD tarafından gelen verilerle güçlendirdi. Dün 1.990 dolar seviyesinden başlayan ons altın akşam saatlerine doğru ABD piyasalarının açılmasıyla hareketlenerek 2000 dolar psikolojik eşiğinin üzerine çıktı. Ons altın tarafında yukarı yönlü seyirden esen rüzgarla gram altın fiyatı destek buldu. Bu kapsamda altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları kritik eşiklerini aşmasıyla altın yatırımcıları yükselişin sürüp sürmeyeceğine odaklandı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte altın piyasasına ilişkin son durum...