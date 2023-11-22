Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ONS FİYATINDA 2 BİN 10 VE 2 BİN 30 DOLAR SEVİYELERİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.