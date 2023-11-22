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Haberler Galeri Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 11:48

Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükseliş trendini ABD tarafından gelen verilerle güçlendirdi. Dün 1.990 dolar seviyesinden başlayan ons altın akşam saatlerine doğru ABD piyasalarının açılmasıyla hareketlenerek 2000 dolar psikolojik eşiğinin üzerine çıktı. Ons altın tarafında yukarı yönlü seyirden esen rüzgarla gram altın fiyatı destek buldu. Bu kapsamda altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları kritik eşiklerini aşmasıyla altın yatırımcıları yükselişin sürüp sürmeyeceğine odaklandı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte altın piyasasına ilişkin son durum...

Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Dün ons altın fiyatı 2000 dolar bandı üzerine çıkarak kritik eşiğini aştı. Altın gram fiyatı, ons altın fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak tarihi seviyesini gördü.

Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI PSİKOLOJİK EŞİĞİNİN ÜZERİNDE!

Gram altın fiyatı yeni güne de yükselişle başladı. Ons fiyatı ise 2 bin dolar seviyesinde bulunmasıyla analistlerden piyasaya ilişkin açıklamalar geldi.

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Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

4 GÜNLÜK ATEŞKESLE OLUMLU SİNYALLER ALINDI

Analistler, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını duyurması üzerine alınan olumlu sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ONS FİYATINDA 2 BİN 10 VE 2 BİN 30 DOLAR SEVİYELERİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatları yeni REKORUNU kırdı! Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.855,21
SATIŞ(TL) 1.855,41

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