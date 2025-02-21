Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
10:03
SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Ons altın 2.946 dolar zirvesini test ederek bu yılki 9. rekorunu kırarken, öne çekilmiş talep ile yukarı yönlü fiyatlamalarını güçlendiriyor. Yükselişlerinde ONS'a eşlik eden gram altın ise 3.452 TL'ye kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın yatırımcısını düzeltme hareketleri konusunda uyaran analistler, gözünü 3.000 dolar eşiğine diken bir ONS fiyatlaması izlediklerini ifade ediyorlar. Peki söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın nasıl fiyatlıyor? İşte 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları...