SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Güçlü yükselişler kaydeden ons altın, 2.946 dolar ile zirvesini tazelerken; gram altın fiyatı da yeni bir rekora imza atarak 3.452 TL ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...