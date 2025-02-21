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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:03

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Ons altın 2.946 dolar zirvesini test ederek bu yılki 9. rekorunu kırarken, öne çekilmiş talep ile yukarı yönlü fiyatlamalarını güçlendiriyor. Yükselişlerinde ONS'a eşlik eden gram altın ise 3.452 TL'ye kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın yatırımcısını düzeltme hareketleri konusunda uyaran analistler, gözünü 3.000 dolar eşiğine diken bir ONS fiyatlaması izlediklerini ifade ediyorlar. Peki söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın nasıl fiyatlıyor? İşte 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Güçlü yükselişler kaydeden ons altın, 2.946 dolar ile zirvesini tazelerken; gram altın fiyatı da yeni bir rekora imza atarak 3.452 TL ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ONS ALTIN GÖZÜNÜ 3.000 DOLARA DİKTİ

ABD'de altını ham madde olarak kullanan üreticiler, Trump'ın oluşturduğu belirsizlik havasında ciddi miktarlarda stok yapmaya başladılar. Londra'daki fiziki altınlar adeta ABD'ye akıyor. Rekor miktarda artan stok altın talebi, altın fiyatlarını yukarıya taşıyor. Ons ve gram altın fiyatı da rekor üstüne rekor kırıyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte günün rakamları:

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.930,74 dolar
SATIŞ: 2.931,30 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.427,22 TL
SATIŞ: 3.427,77 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisi hız kesmiyor! REKOR KIRDI: 21 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.738,00 TL
SATIŞ: 5.790,00 TL

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