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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:54

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ortamından bulduğu desteklerle rekor kırıyor. 2025'te 8 kez rekor kıran ons altın 2.942 doları aşarken; ONS'a yükselişlerinde eşlik eden gram altın fiyatı 3.369 TL'nin üzerine çıkarak zirvesini yeniledi. Peki kritik ABD verisi öncesi altın fiyatları tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları cephesinde yükseliş hikayesi devam ediyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu; altın yatırımcısının radarında olacak. Peki fiyatlardaki yönü belirleyecek olan kritik ABD gelişmeleri öncesinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ONS ALTIN 3 BİN DOLARA DAYANDI

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 2.942 dolar, gram altın ise 3.369 TL ile zirvesini yenilerken; analistler beklentilerden daha hızlı yükselen bir altın fiyatları ile karşı karşıya olduklarını belirterek, yükselişleri destekleyen en önemli unsurun Trump'ın tarife savaşları olduğunu ifade ediyor.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİLER AZALIYOR

Faiz hadlerinin yüksek olduğu dönemde altın fiyatları normalde geri çekilirken, jeopolitik riskler ve Trump'ın söylemleri fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD ekonomisindeki belirsizliklerin yüksek olması ve Trump'ın uygulayacağı tarifelerden kaynaklı enflasyon beklentilerinde oluşan bir miktarlık bozulma; Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri azaltıyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD ekonomisinde istihdam, büyüme ve PMI rakamları iyi bir görünüm sergilerken; tarifeler gelmeden dahi enflasyonda görülen yükseliş dikkat çekiyor. Trump'ın iç piyasada enflasyonu düşürme sözü vermesine rağmen uygulayacağı tarifelerin tam tersine enflasyonu yükselteceği bekleniyor. Söz konusu beklentiler de altın fiyatları tarafındaki yükselişi destekleyen başka bir unsur olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTINDA TRUMP ETKİSİ

Merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve Trump'ın altına vergi getirebilirim açıklamaları sonrasında Amerikalıların hızlıca fiziki altın alması; fiyatlardaki yükselişi destekleyen bir başka unsur oldu. Öte yandan bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu altın yatırımcısının radarında olacak. Peki söz konusu tüm gelişmeler sonucunda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün rakamları:

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