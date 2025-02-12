SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:54
Son dakika haberi: Altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ortamından bulduğu desteklerle rekor kırıyor. 2025'te 8 kez rekor kıran ons altın 2.942 doları aşarken; ONS'a yükselişlerinde eşlik eden gram altın fiyatı 3.369 TL'nin üzerine çıkarak zirvesini yeniledi. Peki kritik ABD verisi öncesi altın fiyatları tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...