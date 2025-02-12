SON DAKİKA: Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları cephesinde yükseliş hikayesi devam ediyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu; altın yatırımcısının radarında olacak. Peki fiyatlardaki yönü belirleyecek olan kritik ABD gelişmeleri öncesinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...