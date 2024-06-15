SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI KAYIPLARINI SİLİYOR

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Fed faiz kararı sonrası düşüşe geçen ons altın ve ondan destek alan gram altın fiyatları dün itibariyle tekrar yükselişe geçti. Peki şu an hangi seviyeden fiyatlanıyorlar?