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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:24

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Fed faiz kararı sonrası yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, dün itibariyle kayıplarını toplamaya başladı. Karar öncesi 2341 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, karar sonrasında 2295 dolar seviyesine kadar gerilerken; ondan destek alan gram altın ise 2431 liradan 2383 liraya kadar geriledi. Peki kazanç yapmaya başlayan altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 15 Haziran 2024 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Fed kaynaklı kayıplarını silen ons altın önceki gün kapanışına göre yüzde 1,26 yükselirken, gram altın fiyatları da yüzde 2,76 değer kazandı. Peki piyasalarda ons, çeyrek ve gram altın fiyatlamaları nasıl?

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI KAYIPLARINI SİLİYOR

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Fed faiz kararı sonrası düşüşe geçen ons altın ve ondan destek alan gram altın fiyatları dün itibariyle tekrar yükselişe geçti. Peki şu an hangi seviyeden fiyatlanıyorlar?

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SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Alış: 2.456,52 TL
Satış: 2.457,00 TL

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN

Alış: 2.332,58 TL
Satış: 2.333,03 TL

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 2.218,81 TL
Satış: 2.247,79 TL

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