Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:24
SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşil! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi: Fed faiz kararı sonrası yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, dün itibariyle kayıplarını toplamaya başladı. Karar öncesi 2341 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, karar sonrasında 2295 dolar seviyesine kadar gerilerken; ondan destek alan gram altın ise 2431 liradan 2383 liraya kadar geriledi. Peki kazanç yapmaya başlayan altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 15 Haziran 2024 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...