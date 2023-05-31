Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak.



