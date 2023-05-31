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Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 06:44

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

Son dakika haberi: Yeni kabinenin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücrete zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücrete ilişkin saha çalışmasını sürdürürken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Asgari ücrette alt sınır belirlendi. işte konuşulan rakamlar...

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

Başlan Recep Tayyip Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete zam sözü verdi. Kabinenin açıklanmasının hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak.

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, ister yıllık ister aylık zam yapabiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

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Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

KRİTİK EŞİK 500 DOLAR

AK Parti'nin tarihi zaferle çıktığı seçimlerin ardından asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başlıyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi.

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar (en az 10 bin lira) seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...

Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak.

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