Giriş Tarihi: 31.05.2023 06:41
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
06:44
Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam...
Son dakika haberi: Yeni kabinenin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücrete zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücrete ilişkin saha çalışmasını sürdürürken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Asgari ücrette alt sınır belirlendi. işte konuşulan rakamlar...