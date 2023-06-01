Gözler asgari ücret zammında! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz’da emekli ne kadar zam alacak? | Video
Son dakika haberleri... Asgari ücret, emekli, ve memurlar başta olmak üzere önümüzde 3 ay boyunca alım gücünü artıracak çok önemli düzenlemeler yapılacak. Emekliler ve asgari ücretliler için maraton yeni Kabinenin belli olması sonrası haziran ayında başlayacak. Ağustosta ise toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Yapılacak maaş zamları ve ödemelerden emeklilik başvurusunu yapmış tüm EYT'liler de yararlanacak.
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