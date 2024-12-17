Giriş Tarihi: 17.12.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
06:42
SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik göstergeler hakkında sunum yaptı. Heyet önümüzdeki hafta yeniden toplanacak. Asgari ücrette hangi zam oranı ağır basıyor. İşte olası senaryolar karşısında konuşulan rakamlar...