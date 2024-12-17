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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar
Giriş Tarihi: 17.12.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 06:42

SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik göstergeler hakkında sunum yaptı. Heyet önümüzdeki hafta yeniden toplanacak. Asgari ücrette hangi zam oranı ağır basıyor. İşte olası senaryolar karşısında konuşulan rakamlar...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışanın alacağı zammı görüşmek için dün ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlığında gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri temsil etti. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlık ederken, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

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SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

EKONOMİK RAPORLAR SUNULDU

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ele alındı.

SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

RAKAM KONUŞULMADI

Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmedi. İşçi kanadı anlatın rakamların zaten kendileri tarafından da bilindiğini belirterek, yapılacak zamma ilişkin bir detay verilmesi talebinde bulundu. Ancak hükümet kanadı bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtmekle yetindi. Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar herhangi bir ücretin görüşülmediğini aktardı.

SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

AĞAR: AÇIKLAYIN BİLELİM

Ağar, ikinci toplantının ilkiyle benzer olduğunu belirterek, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız ve TÜİK sunumlarını yaptılar onları dinledik." dedi.

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