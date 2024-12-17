SON DAKİKA | Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

RAKAM KONUŞULMADI



Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmedi. İşçi kanadı anlatın rakamların zaten kendileri tarafından da bilindiğini belirterek, yapılacak zamma ilişkin bir detay verilmesi talebinde bulundu. Ancak hükümet kanadı bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtmekle yetindi. Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar herhangi bir ücretin görüşülmediğini aktardı.



