Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
12:31
SON DAKİKA! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve emekli maaşı konularına yönelik kritik açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi. En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı? İşte detaylar...