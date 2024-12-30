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Haberler Galeri SON DAKİKA! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:31

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve emekli maaşı konularına yönelik kritik açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi. En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı? İşte detaylar...

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim. Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, GAP Eylem Planı çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. Asgari ücret artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şunları kaydetti: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin de titizlikle ve hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal diyalog süreçlerini hatırlarsanız 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık ve işçi-işveren temsilcilerinin bulunduğu 5'er kişilik üyeyle ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikinci toplantıyı yine 16 Aralık'ta gerçekleştirdik ve işçi-işveren temsilcilerinden aldığımız rakamı da başkanlarla görüşerek hükümet olarak bu rakamı açıkladık. Bunun yanında asgari ücret desteğini 700 liradan 1.000 liraya çıkarmıştık.

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SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

Maliyetini düşündüğümüzde de 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız. Burada tabii ki asgari ücretin yıllar boyu gelişimine de değinmemizde çok büyük yarar var. Bu çerçevede özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı, 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı.

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

Dolar ve euro bazında değerlendirdiğimizde değerli arkadaşlarım, burada dolar 2002'de 127 dolar iken, 2025'te 630 dolara yükselmiş asgari ücret. Euro bazında ise 2002'de 144 euro iken, bugün 605 euroya yükselmişti. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli. Özellikle özetle OVP kapsamında hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız.

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK MI?

Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık.

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