SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, GAP Eylem Planı çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. Asgari ücret artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şunları kaydetti: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin de titizlikle ve hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal diyalog süreçlerini hatırlarsanız 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık ve işçi-işveren temsilcilerinin bulunduğu 5'er kişilik üyeyle ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikinci toplantıyı yine 16 Aralık'ta gerçekleştirdik ve işçi-işveren temsilcilerinden aldığımız rakamı da başkanlarla görüşerek hükümet olarak bu rakamı açıkladık. Bunun yanında asgari ücret desteğini 700 liradan 1.000 liraya çıkarmıştık.