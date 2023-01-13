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Haberler Galeri Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru
Giriş Tarihi: 13.01.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 06:30

Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

Son dakika haberi: Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkaracak olan haznelerden ikincisi de denize indirildi. Denizin altında tam bir enerji üssü inşa edilirken daha önce deniz tabanına indirilen Peçenek adlı haznenin ardından kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak ikinci dev dağıtım haznesi Çepni de deniz tabanına indirildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni" de 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanına yaklaşık 1 gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi.

Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

ENERJİ ÜSSÜ HIZLA YÜKSELİYOR

Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yaklaşık yüzde 30 oranında düşürecek 710 milyar metreküplük keşifte gazı karaya çıkarmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor.

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Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada büyük bir fedakarlık ile devam ediyor.

Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor. Gazın ulusal sisteme bağlanacağı mart ayına sayılı günler kala hem karada hem de denizde yapılan çalışmalarla enerji üssü büyük bir hızla yükseliyor.

Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

PEÇENEK'İN KARDEŞİ ÇEPNİ DE DENİZDE

Kasım ayının sonunda deniz altındaki en büyük ekipman olan ve TPAO tarafından Peçenek ismi verilen gaz toplama ve dağıtım haznesi denize indirilmişti.

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