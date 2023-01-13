Giriş Tarihi: 13.01.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
06:30
Son dakika: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru
Son dakika haberi: Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkaracak olan haznelerden ikincisi de denize indirildi. Denizin altında tam bir enerji üssü inşa edilirken daha önce deniz tabanına indirilen Peçenek adlı haznenin ardından kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak ikinci dev dağıtım haznesi Çepni de deniz tabanına indirildi.