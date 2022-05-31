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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:22

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı

Son dakika haberleri...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. 2021 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret sonrası çalışmaları hız kazanan 3600 ek gösterge çalışması ile milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesi büyük oranda artacak. Gelen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapılırken, iki alternatifli ek gösterge taslağı öne çıktı. Netleşen 3600 ek gösterge taslak ve metinlerinin bugün Başkan Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı

Son dakika haberi...Memurun emekli ikramiyesi ve emekli maaşı için önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Öte yandan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusunu Sabah Memurlar yanıtladı.

  • 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
  • Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?
  • Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?

İşte 3600 ek gösterge için kritik 3 sorunun cevabıyla beraber 21 meslek grubunda yeni emekli ikramiyesi ve maaşı tabloları...

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı

SON DAKİKA HABERİ | 3600 EK GÖSTERGE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULUYOR

Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı. Alternatifli çalışmanın bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan' sunulması bekleniyor...

Kritik çalışma tamamlandı! İşte "3600 ek gösterge" taslağı | Video

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Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 2 ALTERNATİF MASADA!

Dar kapsam olarak değerlendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi; lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini içerirken, geniş kapsam; kamuda ek göstergesi olmayan ve artmayan memur kalmayacağı durumunu ifade ediyor.

Hangi 3600 ek gösterge taslağının uygulanacağı konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı

Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge çalışması Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte 21 meslekli ek gösterge tablosu ile beraber emekli maaşı ve ikramiyesi hesabı

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

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