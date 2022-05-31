Son dakika haberleri...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. 2021 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret sonrası çalışmaları hız kazanan 3600 ek gösterge çalışması ile milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesi büyük oranda artacak. Gelen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapılırken, iki alternatifli ek gösterge taslağı öne çıktı. Netleşen 3600 ek gösterge taslak ve metinlerinin bugün Başkan Erdoğan'a sunulması bekleniyor.