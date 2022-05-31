Son dakika haberi...Memurun emekli ikramiyesi ve emekli maaşı için önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Öte yandan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak' sorusunu Sabah Memurlar yanıtladı.

3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?

Mevcut emekli memurların maaşları artacak mı?

İşte 3600 ek gösterge için kritik 3 sorunun cevabıyla beraber 21 meslek grubunda yeni emekli ikramiyesi ve maaşı tabloları...