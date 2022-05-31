Kritik çalışma tamamlandı! İşte "3600 ek gösterge" taslağı | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündemle ele alınan 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Gelen son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.