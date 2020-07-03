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Haberler Galeri Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

haberi: SSK ve BağKur temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için büyük gün geldi, çattı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk yarısındaki temmuz zammı da belli oldu. Buna göre; emekliler temmuzda 5.75 zam alacak. Temmuz ayı içerisinde zamlı maaşlarını hesaplarında görecek vatandaşlar da bu kapsamda ' ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan memur ve memur emeklileri de 1.75 oranında enflasyon farkı alacak. İşte emekli temmuz zammı ve memur maaşlarıyla ilgili haberi...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 11:05
Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

ve memur maaşları için bugün haberleri yakından takip ediliyor. Ocak zammı ile birlikte yıla kazançlı giren emekliler saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisini merakla bekliyordu. SSK - Bağkur emeklileri ile birlikte memur ve memur emeklisi için de yeni zamlı temmuz maaşları belli oldu. Emekliler için yılın ilk yarısındaki enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanan zam 5.75 çıktı.

Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterdi.

Son Dakika Haberi: 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

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Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

İLK 6 AYLIK ENFLASYON ORANINDA ZAM

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapıldı.

Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.



Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bugün açıklanan veriler ile birlikte memurlar yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak.

Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

Emekliler de 5.75 oranında zam alacak...

Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

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