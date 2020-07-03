Son dakika haberi: SSK ve BağKur emekli temmuz zammı belli oldu! İşte emekli ve memurların zamlı temmuz maaşları...

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için büyük gün geldi, çattı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk yarısındaki emekli temmuz zammı da belli oldu. Buna göre; emekliler temmuzda 5.75 zam alacak. Temmuz ayı içerisinde zamlı maaşlarını hesaplarında görecek vatandaşlar da bu kapsamda 'emekli temmuz zammı ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan memur ve memur emeklileri de 1.75 oranında enflasyon farkı alacak. İşte emekli temmuz zammı ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haberi...