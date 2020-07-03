Son dakika: SSK ve Bağkur emekli maaş zammı, memur, emekli sandığı emeklisi maaş zammı açıklandı | Video

Son Dakika Haberi... 2020 Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardında işçi memeur emeklileri maaş zamları belli oldu! İşte 2020 Temmuz ayı itibarı ile (SGK) SSK ve Bağkur emeklisi, emekli Sandığı emeklisi ve memur zamları....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.