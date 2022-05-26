Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:07

Son dakika haberi...Mayıs 2022 Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Piyasalar bugün belli olacak Merkez Bankası faiz kararı ve faiz karar metnine odaklandı. TCMB Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında toplanarak faiz kararı ve açıklamasını yapacak. Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ile faiz karar metni gelecek dönemin para politikası için sinyaller barındırdığından ekonomistlerin radarında olacak. Bununla beraber, 'Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta','Merkez Bankası kararı ne olacak, tahminleri neler' soruları en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte Merkez Bankası faiz beklentisi ile beraber döviz kurları, dolar, euro, altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...