Video Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Kritik mesajlar | Video
SON DAKİKA! Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Kritik mesajlar | Video

SON DAKİKA! Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Kritik mesajlar | Video

26.05.2022 | 14:04

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Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklaması yapıldı ve faiz karar metni duyuruldu. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022'nin ilk 4 faiz toplantısı sonrasında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bırakmıştı. Öte yandan ekonomistlerin ve analistlerin öncelikli gündemindeki ve gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak, Merkez Bankası faiz karar metninde önemli ifadeler yer aldı.

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