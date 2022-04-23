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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber
Giriş Tarihi: 23.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 11:25

Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

Son dakika haberi… Yatırım ve üretimi teşvik için verilen düşük faizli krediyi, amacı dışında kullanarak döviz borcunu kapatan ve döviz alan şirketler tespit edildi. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türk Lirası ticari kredilerin dövize gitmesini önlemek için düğmeye bastı. Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararı göre; TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiği belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

Son dakika haberleri…Türk Lirası ticari kredilerin dövize gitmesini önlemek için düğmeye basıldı. Buna göre Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artıracak, BDDK ise risk ağırlığını düzenleyecek.

Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

TİCARİ KREDİLER MERCEK ALTINDA

Ekonomi yönetimi yılbaşından bu yana yüzde 22 artan ticari kredileri mercek altına aldı. Bankadan Türk Lirası kredi çekip, amacına aykırı işlemlerde kullananlar için düğmeye basıldı.

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Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

Düşük faizli krediyle bankadan para alıp döviz borcunu kapatan ve döviz alan şirketler tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, son dönemde bankalardan alınan ticari kredilerin yüzde 80'i dövize gitti.

Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

DÖVİZ KREDİSİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yılbaşından bu yana TL ticari krediler 407 milyar TL arttı. 14 Ocak'ta 1 trilyon 856 milyar TL olan ticari krediler 15 Nisan haftasında 2 trilyon 253 milyara çıktı. Aynı dönemde döviz kredisindeki düşüş de dikkat çekti.

Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

Döviz kredileri 157.7 milyar dolardan 153.4 milyar dolara geriledi. Döviz kredilerinde 4.3 milyar dolara yakın azalma oldu.

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