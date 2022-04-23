Giriş Tarihi: 23.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 11:25

Son Dakika Haberi: Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı! Krediyle döviz alana kötü haber

Son dakika haberi… Yatırım ve üretimi teşvik için verilen düşük faizli krediyi, amacı dışında kullanarak döviz borcunu kapatan ve döviz alan şirketler tespit edildi. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türk Lirası ticari kredilerin dövize gitmesini önlemek için düğmeye bastı. Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararı göre; TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiği belirtildi.