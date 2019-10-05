14 milyon çalışan için maaş müjdesi

Çalışanların emekliliklerinde yüksek maaş almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek. Birikimlerini kendisi değerlendirebilecek olan çalışanlar, emeklilik şirketi de değiştirebilecek Hükümetin, Yeni Ekonomi Programı'nda sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirme sözü verdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi, hem emeklilere hem de finansal istikrara katkı sağlayacak. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Birikimlerini değerlendirebilmeleri için çalışanlara yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. İstediklerinde mevcut emeklilik şirketinden daha başarılı buldukları bir firmanın fonunu alarak birikimlerini artırılabilecekler. Çalışanlar, performansa göre fonlar belirleyip iyi olanı seçebilecekler. ÇERÇEVE HAZIRLANDI Yeni modelin dört ana ayağını 'fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik ve çalışanların haklarının korunması' oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. GENÇLERE GİRİŞ TEŞVİKİ