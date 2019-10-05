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14 milyon için müjdesi

Çalışanların emekliliklerinde yüksek almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek. Birikimlerini kendisi değerlendirebilecek olan çalışanlar, emeklilik şirketi de değiştirebilecek

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 05.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 10:48
14 milyon çalışan için maaş müjdesi

Hükümetin, Yeni Ekonomi Programı'nda sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirme sözü verdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi, hem emeklilere hem de finansal istikrara katkı sağlayacak.

14 milyon çalışan için maaş müjdesi

Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Birikimlerini değerlendirebilmeleri için çalışanlara yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak.

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14 milyon çalışan için maaş müjdesi

İstediklerinde mevcut emeklilik şirketinden daha başarılı buldukları bir firmanın fonunu alarak birikimlerini artırılabilecekler. Çalışanlar, performansa göre fonlar belirleyip iyi olanı seçebilecekler.

14 milyon çalışan için maaş müjdesi

ÇERÇEVE HAZIRLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi.

14 milyon çalışan için maaş müjdesi

Yeni modelin dört ana ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik ve çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor.

14 milyon çalışan için maaş müjdesi

Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek, Sistemi () katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

14 milyon çalışan için maaş müjdesi

GENÇLERE GİRİŞ TEŞVİKİ

Yeni emeklilik sistemi, 14 milyon sigortalı çalışanı, yurtdışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı ve binlerce işvereni doğrudan ilgilendiriyor.

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