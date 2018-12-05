Hem emekliye hem işsize müjde!

Meclis'e gönderilen yasa teklifi ile işsizlik maaşı almak kolaylaşıyor. Yasa çıktıktan sonra 15 bin kişi daha maaş alabilecek. Tasarı ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu düzenlemeden de 150 bine yakın emekli yararlanacak. İşte tasarının detayları!