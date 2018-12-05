Hem emekliye hem işsize müjde!

Meclis'e gönderilen yasa teklifi ile işsizlik maaşı almak kolaylaşıyor. Yasa çıktıktan sonra 15 bin kişi daha maaş alabilecek. Tasarı ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu düzenlemeden de 150 bine yakın emekli yararlanacak. İşte tasarının detayları! İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları değişiyor, emekli maaşında alt sınır 1000 lira oluyor. Meclis'e sunulan 71 maddelik torba kanun teklifi sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle bunlardan iki tanesi dikkat çekici. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberi şöyle: Bu iki alandan biri, işsizlik maaşı ile ilgili. Tasarı ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. Son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma şartı, hizmet akdine tabi olma şeklinde yumuşatılarak, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık halinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılıyor. Peki, bu ne getirecek? Öncelikle şunu belirteyim, tasarı yasalaştıktan sonra 15 bin kişi daha işsizlik maaşından yararlanabilecek. İŞSİZLİK MAAŞINA DÜZENLEME İşsizlik maaşından yararlanmanın belli koşulları var. Birincisi, çalışanın, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor.