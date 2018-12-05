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Hem emekliye hem işsize müjde!

Giriş Tarihi: 05.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 11:38
Hem emekliye hem işsize müjde!
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Hem emekliye hem işsize müjde!

Meclis'e gönderilen yasa teklifi ile almak kolaylaşıyor. Yasa çıktıktan sonra 15 bin kişi daha maaş alabilecek. Tasarı ile 1000 liranın altında maaşı kalmayacak. Bu düzenlemeden de 150 bine yakın emekli yararlanacak. İşte tasarının detayları!

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Hem emekliye hem işsize müjde!

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları değişiyor, maaşında alt sınır 1000 lira oluyor. Meclis'e sunulan 71 maddelik torba kanun teklifi sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle bunlardan iki tanesi dikkat çekici.

Hem emekliye hem işsize müjde!

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberi şöyle:

Bu iki alandan biri, ile ilgili. Tasarı ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor.

Hem emekliye hem işsize müjde!

Son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma şartı, hizmet akdine tabi olma şeklinde yumuşatılarak, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık halinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılıyor.

Hem emekliye hem işsize müjde!

Peki, bu ne getirecek? Öncelikle şunu belirteyim, tasarı yasalaştıktan sonra 15 bin kişi daha işsizlik maaşından yararlanabilecek.

Hem emekliye hem işsize müjde!

İŞSİZLİK MAAŞINA DÜZENLEME

İşsizlik maaşından yararlanmanın belli koşulları var. Birincisi, çalışanın, kendi istek ve kusuru dışında kalması gerekiyor.

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