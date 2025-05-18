Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
15:20
SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!
SON DAKİKA... Türkiye, Aydın Nazilli'deki vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz mart ayında Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz (11), evlerinde çıkan yangında kurtarılamadı. Yapılan incelemede olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Tek şüpheli ise o gün mesaiden dönen itfaiye eri babaydı! Olaydan 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen Turgay Gezgin tutuklandı. Atv Haber, dehşetin yaşandığı o evi görüntülerken gözler, olayı aydınlatacak o rapordaydı!