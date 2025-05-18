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Haberler Galeri SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:20

SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!

SON DAKİKA... Türkiye, Aydın Nazilli'deki vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz mart ayında Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz (11), evlerinde çıkan yangında kurtarılamadı. Yapılan incelemede olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Tek şüpheli ise o gün mesaiden dönen itfaiye eri babaydı! Olaydan 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen Turgay Gezgin tutuklandı. Atv Haber, dehşetin yaşandığı o evi görüntülerken gözler, olayı aydınlatacak o rapordaydı!

SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!

Aydın Nazilli'deki vahşet, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Öyle ki 18 Mart'ta Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Feci olayda anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz'in (11) cansız bedenlerine ulaşıldı.

SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!

Mesai sonrası evine giden itfaiye eri baba Turgay Gezgin ise acı manzara ile karşılaştı. Herkes, acılı babanın feryadıyla hüzünlenirken Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı.

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SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!

Öyle ki yangının kaza değil bir kundaklama olduğu anlaşıldı. Tek şüpheli ise o gün işten geldiğini söyleyen itfaiye eri babaydı!

SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!

Yürütülen soruşturmada, faciadan günler sonra hemşire sevgilisi ile nişanlandığı belirlenen baba Turgay Gezgin gözaltına alınarak tutuklandı. 1 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı nişanlısı ise serbest bırakıldı. Soruşturmada, çok çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA... Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladına kıymıştı: Gözler o raporda!

Gezgin'in, hemşire F. T. ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, soruşturmayı daha da derinleştirince, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığı bilgisine ulaştı.