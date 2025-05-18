Evini yakarak eşi ve iki çocuğunu öldürmüştü! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi | Video

Aydın’da evini kundaklayarak eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olan cani itfaiye eri Turgay Gezgin'in ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Türkiye, Aydın Nazilli’deki vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz mart ayında Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz (11), evlerinde çıkan yangında kurtarılamadı. Yapılan incelemede olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Tek şüpheli ise o gün mesaiden dönen itfaiye eri babaydı! Olaydan 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen Turgay Gezgin tutuklandı. Atv Haber, dehşetin yaşandığı o evi görüntülerken gözler, olayı aydınlatacak o rapordaydı! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi.