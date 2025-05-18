Evini yakarak eşi ve iki çocuğunu öldürmüştü! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi | Video
Aydın’da evini kundaklayarak eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olan cani itfaiye eri Turgay Gezgin'in ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Türkiye, Aydın Nazilli’deki vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz mart ayında Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz (11), evlerinde çıkan yangında kurtarılamadı. Yapılan incelemede olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Tek şüpheli ise o gün mesaiden dönen itfaiye eri babaydı! Olaydan 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen Turgay Gezgin tutuklandı. Atv Haber, dehşetin yaşandığı o evi görüntülerken gözler, olayı aydınlatacak o rapordaydı! ATV Haber, dehşet evini görüntüledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
00:44
02:12
Malatya'da etkinlikte pitbull dehşeti: Bir kadın yaralandı | Video 18.05.2025 | 13:28
01:17
Küçükçekmece'de gemiden sızan madde endişeye neden oldu | Video 18.05.2025 | 13:28
00:27
Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 18.05.2025 | 13:28
03:47
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video 18.05.2025 | 11:14
02:56
Bakırköy'de 10 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 18.05.2025 | 10:54
09:28
01:13
Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu | Video 18.05.2025 | 09:46
02:02
Sosyal medyadan kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı | Video 18.05.2025 | 09:46
04:35
00:48
Yolun karşısına geçen kadına çarpıp böyle kaçtı | Video 18.05.2025 | 09:46
01:02
00:42
03:41
04:08
01:29
Araçtakilerle dükkandakiler arasında çıkan kavgayı polisler ayırdı | Video 18.05.2025 | 08:43
08:39
00:25
01:01
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklama | Video 17.05.2025 | 15:23