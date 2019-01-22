Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları olan Rumer Willis, katıldığı özel gecede şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekti. Gösteri dünyasının ünlüleri Las Vegas'daki bir açılışta bir araya geldi. Müzik ve sinema dünyasının yıldızlarını bir araya getiren gecenin en çok ilgi gören konuğu ise Rumer Willis oldu. Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları olan Rumer Willis, sarı elbisesiyle sergilediği sade şıklık ile de tam puan aldı. 30 yaşındaki Rumer Willis, kırmızı halıda uzun uzun objektiflere poz verdi. Genç kadının annesi Demi Moore'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi 'Demi Moore, tahtını büyük kızına devretti' yorumunu yaptı.