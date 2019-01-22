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  • Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

ile 'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

ile 'un evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları olan , katıldığı özel gecede şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 09:37
Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Gösteri dünyasının ünlüleri Las Vegas'daki bir açılışta bir araya geldi. Müzik ve sinema dünyasının yıldızlarını bir araya getiren gecenin en çok ilgi gören konuğu ise oldu.

Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

ile 'un evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları olan , sarı elbisesiyle sergilediği sade şıklık ile de tam puan aldı.

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Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

30 yaşındaki , kırmızı halıda uzun uzun objektiflere poz verdi.

Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Genç kadının annesi 'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi "Demi Moore, tahtını büyük kızına devretti" yorumunu yaptı.

Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!
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Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı güzelliğiyle geceye damga vurdu!
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