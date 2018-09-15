Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

VAN GOGH'U KOLUNUZDA GEZDİRİR MİSİNİZ!
Hayalini kurmak bile güzel değil mi! O halde Ecritures de Chaumet'in yeni sezon saat koleksiyonuna mutlaka bir göz gezdirin. Elbette fiyatları bütçe yakan cinsten ama sadece bakması bile keyif veriyor. 19. yüzyıl empresyonist sanatçıların müzelerdeki en ünlü tablolarından ilham alan marka, limitli sayıda bir koleksiyon hazırlamış. Monet, Renoir, Manet, Van Gogh, Redon, Caillebotte gibi ustaların eserlerinin yakınlaşmış görüntülerini saatlerin kadrajına yerleştirmiş. Çerçevesini de pırlantalarla süslemiş. Kadraja baktığınızda fırça darbelerini yakından görebiliyorsunuz. Farklı sanatçılarda farklı renkler ve mücevherler kullanmış.