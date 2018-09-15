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Kolunuza kulağınıza !

BURCU ALDİNÇ Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 15.09.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 11:31
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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

Dünyaca ünlü modaevleri ve firmaları müzelerdeki tablolardan, sevdikleri şarkıcılardan ve çağdaş sanatçılardan ilham alıyor. Monet tablosunu koluna takmak, Keith Haring'in ikonik çizimlerinden oluşan elbiseleri giyinmek bakalım kimlere nasip olacak!

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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

Tasarım, moda, sanat artık iç içe geçmiş durumda. Hem kimilerine göre yemek pişirmek bile sanat. Sanat eseri nedir peki? Örneğin giyilir mi? Çoğaltılır mı? Replika almak ayıp mı?
Bu soruların her birini lerce tartışabiliriz. Ama kaçımız bir Kandinsky tablosunu üzerimizde taşırız? Ya da Renoir'ın Bahçedeki Şemsiyeli Kadın tablosunu kolumuza takar dolaşırız! Artık birçok kişi bunları yapabilecek. Zira pek çok modaevi sanatçıların dünya müzelerindeki eserlerinden ya da sanat akımlarının bizzat kendisinden ilham alıyor. Elbette bunları satın almanın da maliyeti düşük değil. Ama orta ölçekli zincir moda markaları da artık bu trende ayak uydurmaya başladı. 'O zaman yaşasın sanattan ilham alan moda' diyelim ve yeni sezonda kimler birer sanat eseri gibi gezecek bekleyip görelim.

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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

PİCASSO ESKİZİNDEN KÜPE

Kulağa fantastik geliyor değil mi! Aslında bu bir ilk değil. Daha önce de farklı markalar sanatçının eskizlerinden ler üretmişti. Bu kez de Mara Paris markası kadın portresi eskizlerinden farklı ler tasarladı. Online olarak da alabileceğiniz küpeler hem sade hem de göz alıcı terimlerinin birleştiği parçalar olmuş. Bu küpeleri takmak kesinlikle çok havalı.

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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!
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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

BU MARKA ELTON JOHN'U SEVİYOR

2015'ten bu yana Gucci'nin kreatif direktörlüğü görevini üstlenen Allesandro Michele'in markaya katkıları göz ardı edilemez. Özellikle sanatçılarla yaptıkları projelerle hep gündemde kalmayı başardı. Son olarak Elton John'un 8 Eylül'de başladığı Farewell Brick Road turnesi için bir anlaşma imzaladılar. John 2021'e kadar sürecek turne boyunca Michele'in kendisi için tasarladığı parçalarla sahnede boy gösterecek. İkilinin işbirliğini duyurduğu toplantıda Elton John'un giydiği "Gucci Loves Elton" (Gucci Elton'ı Seviyor) yazılı çiçek desenli ceket ikilinin birbirlerine verdikleri değeri gözler önüne seriyor. Ayrıca marka Elton John kapsül koleksiyonu hazırladı.

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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

ÇİZGİ ROMAN MI, MODA MI!

Prada'nın bu yıl Milano Moda Haftası'nda ilk kez tanıtımını yaptığı ilkbahar/yaz koleksiyonu sanat-moda işbirliğinin en renkli örnekleri arasındaydı. Hepsi önemli sekiz karikatüristle çalışan markanın kıyafetleri birer çizgi romanı andırıyordu. Çalıştığı isimler arasında Brigid Elva, Jöelle Jones, Stellar Leuna gibi bulunuyor.

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Kolunuza kulağınıza !
Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

VAN GOGH'U KOLUNUZDA GEZDİRİR MİSİNİZ!

Hayalini kurmak bile güzel değil mi! O halde Ecritures de Chaumet'in yeni sezon koleksiyonuna mutlaka bir göz gezdirin. Elbette fiyatları bütçe yakan cinsten ama sadece bakması bile keyif veriyor. 19. yüzyıl empresyonist sanatçıların müzelerdeki en ünlü tablolarından ilham alan marka, limitli sayıda bir koleksiyon hazırlamış. Monet, Renoir, Manet, , Redon, Caillebotte gibi ustaların eserlerinin yakınlaşmış görüntülerini saatlerin kadrajına yerleştirmiş. Çerçevesini de pırlantalarla süslemiş. Kadraja baktığınızda fırça darbelerini yakından görebiliyorsunuz. Farklı sanatçılarda farklı renkler ve ler kullanmış.

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