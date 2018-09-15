Kolunuza Van Gogh kulağınıza Picasso!

Tasarım, moda, sanat artık iç içe geçmiş durumda. Hem kimilerine göre yemek pişirmek bile sanat. Sanat eseri nedir peki? Örneğin giyilir mi? Çoğaltılır mı? Replika almak ayıp mı?

Bu soruların her birini saatlerce tartışabiliriz. Ama kaçımız bir Kandinsky tablosunu üzerimizde taşırız? Ya da Renoir'ın Bahçedeki Şemsiyeli Kadın tablosunu kolumuza takar dolaşırız! Artık birçok kişi bunları yapabilecek. Zira pek çok modaevi sanatçıların dünya müzelerindeki eserlerinden ya da sanat akımlarının bizzat kendisinden ilham alıyor. Elbette bunları satın almanın da maliyeti düşük değil. Ama orta ölçekli zincir moda markaları da artık bu trende ayak uydurmaya başladı. 'O zaman yaşasın sanattan ilham alan moda' diyelim ve yeni sezonda kimler birer sanat eseri gibi gezecek bekleyip görelim.