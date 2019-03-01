Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ünlülerin

Podyumlarda en şık halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlüler şıklıkları için saatlerce emek harcıyorlar. Özellikle saç ve makyaj modelleriyle ön planda olmayı seven ünlüler farklı saç modelleriyle şaşırtıyor. Kırmızı halıda ve podyumlarda en çok tercih edilen saç modellerinden biri ise oluyor. Birbirinden dikkat çekici görüntülerle şıklığı tamamlayan parçalardan biri. İşte ünlülerin saç topuz modelleri...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 10:35
Ünlülerin saç topuz modelleri

Podyumlarda en şık halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlüler şıklıkları için saatlerce emek harcıyorlar. Özellikle saç ve makyaj modelleriyle ön planda olmayı seven ünlüler farklı saç modelleriyle şaşırtıyor. Kırmızı halıda ve podyumlarda en çok tercih edilen saç modellerinden biri ise oluyor. Birbirinden dikkat çekici görüntülerle şıklığı tamamlayan parçalardan biri. İşte ünlülerin saç topuz modelleri...

Ünlülerin saç topuz modelleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlülerin saç topuz modelleri
Ünlülerin saç topuz modelleri
Ünlülerin saç topuz modelleri
Ünlülerin saç topuz modelleri
Ünlülerin saç topuz modelleri
BİZE ULAŞIN