Podyumlarda en şık halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlüler şıklıkları için saatlerce emek harcıyorlar. Özellikle saç ve makyaj modelleriyle ön planda olmayı seven ünlüler farklı saç modelleriyle şaşırtıyor. Kırmızı halıda ve podyumlarda en çok tercih edilen saç modellerinden biri ise topuz saç modelleri oluyor. Birbirinden dikkat çekici görüntülerle saç topuz modelleri şıklığı tamamlayan parçalardan biri. İşte ünlülerin saç topuz modelleri...