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Haberler Galeri DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından 'ikiz mutluluk' çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı
Giriş Tarihi: 07.02.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 00:27

DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından 'ikiz mutluluk' çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından çok sayıda binada göçük oluştu. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 1,5 yaşında biri kız ikiz bebek ile anne ve babası yaralı kurtarıldı. Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı 40 saat sonra kurtardı. Hatay'da, komandoların çalışmasıyla 8 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz atlından hayata dönüş anları kameralara böyle yansıdı...

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DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından ’ikiz mutluluk’ çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye’yi ağlattı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından ’ikiz mutluluk’ çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye’yi ağlattı

Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 1,5 yaşında biri kız ikiz bebek ile anne ve babası yaralı kurtarıldı.

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DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından ’ikiz mutluluk’ çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye’yi ağlattı

İkizlerden Ahmet Erbay'ın enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibinde yer alan özel harekat polisleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından ’ikiz mutluluk’ çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye’yi ağlattı

Kurtarma ekipleri, "mucize geliyor" diye bağırarak beton yığınlarının arasından gözyaşları içinde çıkardıkları bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. İkiz bebeklerin çıkarılması, çevrede umutla bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı. Bebekler hastaneye kaldırıldı.

DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından ’ikiz mutluluk’ çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye’yi ağlattı

Zaman zaman sessiz olunması çağrısında bulunan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı.

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