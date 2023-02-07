Giriş Tarihi: 07.02.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 00:27

DEPREM SON DAKİKA | Enkaz altından 'ikiz mutluluk' çıktı! Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından çok sayıda binada göçük oluştu. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 1,5 yaşında biri kız ikiz bebek ile anne ve babası yaralı kurtarıldı. Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı 40 saat sonra kurtardı. Hatay'da, komandoların çalışmasıyla 8 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz atlından hayata dönüş anları kameralara böyle yansıdı...