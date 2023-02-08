Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 40 saat sonra gelen 'ikiz mutluluk' | Video
Ekiplerin "mucize geliyor" diye seslenerek gözyaşları içinde çıkardıkları 1,5 yaşındaki ikiz bebeklerin anne ve babası da enkaz altından kurtarıldı.
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