Antakya'da 2 kişi depremden 45 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antakya'da enkaz altında kalan iki kişi sağ olarak kurtarıldı.
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