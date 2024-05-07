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Haberler Keşfet 4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 12:07

4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

En sevdiğiniz yemek ve yanında ferahlatıcı bir içecek tüketmenin keyfine yeterince vardığınızı düşünüyor musunuz? İşte bu basit rutin, bazıları için ulaşılamaz durumda. Celia Chartres-Aris, yıllardır ne yiyebiliyor ne de içebiliyor. Celia, inanılmaz hikayesiyle yaşamın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...

4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

Celia Chartres-Aris'in son dört yılda ağzından tek bir lokma bile geçmedi. 28 yaşındaki genç kadın, Loeys-Dietz sendromu (LDS) adı verilen, 70 milyonda bir görülen son derece nadir bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. Fakat bu hastalıkla mücadelesinde geri adım atmıyor.

4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

Kendisine gençliğinde "zayıflatıcı bağ dokusu bozukluğu" teşhisi konuldu ve LDS'li bir kişinin ortalama yaşam beklentisinin sadece 36 yıl olduğu söylendi. Fakat Aris, yılmadı ve yaşam standartlarına dikkat ederek yaşam süresini uzatmaya çalışıyor.

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4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

Celia, "her şeyin iyi olacağı ihtimalinden vazgeçmek" zorunda kaldığını ve yıllar sonra da olsa bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağının da farkında olduğunu anlattı.

4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

Truly yayınında, LDS'yi nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla anlattığı bir röportaj sırasında genç kadın; "Organlarımın çoğu artık ya düzgün şekilde çalışmıyor ya da işlevini kaybediyor. Bu durum ise çok fazla acıya neden oluyor. Kronik ağrı, beni inanılmaz derecede yoruyor ve ayrıca çeşitli hastalıklara karşı inanılmaz derecede hassasım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

"İnanılmaz derecede hüsrana uğramış hissediyorum çünkü 20'li yaşlarımdayım ve hayatımda yapamadığım o kadar çok şey var ki keşke yapabilseydim ve artık yapacak enerjim yok".

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