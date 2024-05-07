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4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
12:07
4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor
En sevdiğiniz yemek ve yanında ferahlatıcı bir içecek tüketmenin keyfine yeterince vardığınızı düşünüyor musunuz? İşte bu basit rutin, bazıları için ulaşılamaz durumda. Celia Chartres-Aris, yıllardır ne yiyebiliyor ne de içebiliyor. Celia, inanılmaz hikayesiyle yaşamın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...