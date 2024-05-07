4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 milyonda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor

Truly yayınında, LDS'yi nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla anlattığı bir röportaj sırasında genç kadın; "Organlarımın çoğu artık ya düzgün şekilde çalışmıyor ya da işlevini kaybediyor. Bu durum ise çok fazla acıya neden oluyor. Kronik ağrı, beni inanılmaz derecede yoruyor ve ayrıca çeşitli hastalıklara karşı inanılmaz derecede hassasım" diyerek yaşadıklarını anlattı.