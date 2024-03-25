5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber’e konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlatan Berk Göktaş, final sorusunun beklemediği yerden geldiğini ve bilgiye dayalı olduğu için çok heyecanlandığını belirterek, "Panik anını atlattıktan sonra üzerinde yorum yaparak doğru cevaba ulaştım." dedi.