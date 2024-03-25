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Haberler Keşfet 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber'e konuştu
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:51

5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber'e konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 5 milyon liralık ödülün sahibi olan 19 yaşındaki Berk Göktaş, yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı. Final sorusunu gördüğünde çok heyecanlandığını söyleyen Berk Göktaş, "Çünkü soru beklediğim yerden gelmemişti. Yoruma açık bir soru değildi. Bilgi sorusuydu. O yüzden biraz heyecanlandım. Panik anını atlattıktan sonra üzerinde yorum yaparak doğru cevaba ulaştım." dedi.

5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber’e konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlatan Berk Göktaş, final sorusunun beklemediği yerden geldiğini ve bilgiye dayalı olduğu için çok heyecanlandığını belirterek, "Panik anını atlattıktan sonra üzerinde yorum yaparak doğru cevaba ulaştım." dedi.

5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber’e konuştu

Berk Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Atmosfer çok güzeldi. Seyircilere desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Yarışma öncesi heyecan vardı, yarışmadan önce heyecan vardı ama yarışma ortamına girdiğim zaman o heyecan gitti. Heyecanımı kontrol altına alabildim.

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5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber’e konuştu

BİLGİLERİNİ NEYE BORÇLUSUN?

Ben küçüklüğümden beri merak ettiğim konular hakkında araştırma yapmayı seven bir insanım. Farklı konulardan türlü şeyler araştırdığım zaman konular ortak bir noktaya gidiyor.

5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber’e konuştu

Bu bilgileri de yorumlayarak başka alanlarda araştırma yaşıyorum. Bazı konularda yüzeysel bilgiler ve yorumlama ile birçok konuda bilgi sahibiymiş gibi cevaplayabiliyorum.

5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber’e konuştu

1 MİLYONLUK SORU NASILDI?

Beni çok zorladı. Soruyu çok beğendim, şıkları çok güzeldi. Bilmezsem gerçekten üzülecektim. Düşündüğüm şıklar üzerinden yorumlar yaptım. Heyecanımı biraz daha bastırarak çözdüm. Seyircilere de sordum. Kalbimin sesini dinledim D şıkkını tercih ettim.

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