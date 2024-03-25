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5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber'e konuştu
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:51
5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Final sorusunda neler hissetti? Berk Göktaş A Haber'e konuştu
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 5 milyon liralık ödülün sahibi olan 19 yaşındaki Berk Göktaş, yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı. Final sorusunu gördüğünde çok heyecanlandığını söyleyen Berk Göktaş, "Çünkü soru beklediğim yerden gelmemişti. Yoruma açık bir soru değildi. Bilgi sorusuydu. O yüzden biraz heyecanlandım. Panik anını atlattıktan sonra üzerinde yorum yaparak doğru cevaba ulaştım." dedi.