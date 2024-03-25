5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video

ATV'nin reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık ödülü kazanan Berk Göktaş, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı..