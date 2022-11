MESSI VE RONALDO BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo ve Leonel Messi Louis Vuitton imzalı fotoğraflarını kendi hesaplarına paylaştı ve şimdiden beğeni rekoruna gidiyor. "Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @louisvuitton." Açıklamalı fotoğrafı iki oyuncu da kendi hesaplarında paylaştı.