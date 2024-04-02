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Haberler Keşfet Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:53

Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Emekli promosyon ücretleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kamu bankalarına yapılan zam sonrası emekli maaş promosyonu yarışı kızıştı. Bazı bankaların ödemeleri 18 bin TL'ye ulaştı. Bu noktada milyonlarca emekli, banka banka emekli maaş promosyonu ücretleri ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Son olarak konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Promosyon miktarı için asgari tutarın belirlenmesinin ardından SGK, anlaşma yapılan bankaların listesini paylaştı. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon tutarları...

Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Emeklilere ek gelir niteliğindeki emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ocak zammı sonrası müşteri kazanmak isteyen özel bankalar, promosyon yarışına girmişti. Ancak bu yarışta kamu bankaları geride kalmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu yarışa kamu bankaları da dahil oldu. kamu bankalarının emekli maaş promosyonu tutarları yükseldi. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte 2024 banka banka güncel emekli promosyon ücretleri…

Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

SGK'DEN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesi üzerinden banka promosyonları ile ilgili bir açıklama yaptı.

SGK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

İŞTE ANLAŞMALI BANKALAR

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

ÖZEL BANKALAR DA KAMPANYALARINI YENİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon tutarlarının arttırılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası özel bankalar da harekete geçti.

Kamu bankalarında emekli promosyon miktarları yüzde 166 artarken, 17 banka genelinde en yüksek banka promosyonu da 18.000 TL'ye çıktı.

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