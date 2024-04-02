Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

SGK'DEN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesi üzerinden banka promosyonları ile ilgili bir açıklama yaptı.

SGK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''