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Haberler Keşfet Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:46

Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

Uzun zamandır bahar aylarını yaşadığımız günlerde kara kış kapıda belirdi. Bir süredir beklenen kar ve yağış açıklaması Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji birçok ilk için sarı kodlu uyarı yaptı. Birkaç gün içerisinde yurt genelinde kar yağışının hâkim olacağı belirtildi. Uzun süredir kar hasreti çeken İstanbullular bu noktada "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramayı hızlandırdı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? İşte detaylar

Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

Mart ayının son günlerine girerken sıcaklıklar düştü. Soğuk hava yurdu esir aldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, mevsim normalleri altında seyrede sıcaklıklar hafta sonundan itibaren batıdan başlayarak artacak. MGM tarafından bugün 13 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 22-27 Mart hava tahmin raporu

Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Yeni haftaya girmemizle birlikte tüm yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Birçok kişi bu soğuk havalarda kar heyecanına kapılırken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi: Marmara'nın güneyi, Ege'nin, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz'in kıyı kesimleri ise sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Muş, Hakkari, Şırnak ve Van'da çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

İÇ VE DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki Cumartesi gününe kar kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava Pazar günü Gaziantep Şanlıurfa ve Kilis hariç yurdu terk edecek.

Öte yandan bugün sıcaklıkların bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

MGM tarafıından Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapılırken, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarınının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelined artacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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