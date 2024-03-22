Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini

İÇ VE DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki Cumartesi gününe kar kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava Pazar günü Gaziantep Şanlıurfa ve Kilis hariç yurdu terk edecek.

Öte yandan bugün sıcaklıkların bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.