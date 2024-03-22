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Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:46
Kara kış kapıda, yağışlar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, kar hangi tarihte yağacak?! 22-27 Mart hava tahmini
Uzun zamandır bahar aylarını yaşadığımız günlerde kara kış kapıda belirdi. Bir süredir beklenen kar ve yağış açıklaması Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji birçok ilk için sarı kodlu uyarı yaptı. Birkaç gün içerisinde yurt genelinde kar yağışının hâkim olacağı belirtildi. Uzun süredir kar hasreti çeken İstanbullular bu noktada "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramayı hızlandırdı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? İşte detaylar