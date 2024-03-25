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Haberler Keşfet Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:17

Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Emekli ve memur maaş ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrilmiş durumda. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ve kamu kurumu çalışanları maaş ödeme tarihleri için araştırmalarına başladı. Memur maaşı ödemeleri ayın 15'inde yapılırken emekli aylıkları ise tahsis numarasına göre ödeniyor. Öte yandan Bakan Vedat Işıkhan, 3000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin detayları paylaştı. Gözler ise ''2024 Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşları, bayram ikramiyeleriyle birlikte hesaplara yatırılmıştı. İşte son durum…

Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 tarihleri arasında yapılıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurların maaş ödemeleri de her ayın 15'inde aktarılıyor. Nisan ayında emeklilere maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bakan Vedat Işıkhan, ikramiye ödeme günlerini açıkladı. Akabinde ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Nisan ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi yatacak, ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI!

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

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Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan
3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple emekliler ve memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.

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