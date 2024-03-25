Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Nisan ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple emekliler ve memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.