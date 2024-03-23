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Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? 2024 Emekli ve memur maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:50
Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? 2024 Emekli ve memur maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşları ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, 3.000 TL ikramiye ödemesini Nisan ayının ilk haftasında alacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken maaşların bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi oluştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra kamu kurumu çalışanları da Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Nisan ayı emekli ve memur maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce ödenir mi? İşte detaylar...