Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? 2024 Emekli ve memur maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple emekliler ve memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Emekli ve memur maaş ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.