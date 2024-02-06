Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:56
30 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ata Demirer yeni imajıyla Hollywood yıldızına selam çaktı!
Ünlü komedyen Ata Demirer, fiziki görüntüsündeki büyük değişim için ilk adımı geçtiğimiz yıl atmıştı. Son olarak 'Ata Demirer Gazinosu'yla seyircisiyle yeniden buluşacak olan komedyen, birkaç gün önce yaklaşık 30 kilo verdiğini açıklamıştı. Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali oldukça beğenildi. Ata Demirer'den yeni pozlar geldi. Kendine kült filmlerden Leon imajı yaptığı fotoğrafını "Leon beni evden ara oğlum" notuyla paylaşan Ata Demirer sosyal medyayı salladı. "Filinta gibi oldun Ata" "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağan Ata Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu...