Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
14:52
30 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ata Demirer Gazinosu ile geri dönen komedyene beğeni ve yorum yağdı!
Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi Ata Demirer Gazinosu ile geçtiğimiz akşam seyirciyle buluştu. Ünlü komedyen, konukları şarkılarıyla mest etti. izleyiciler, gece sonunda Demirer'i ayakta alkışladı. Ünlü komedyen Ata Demirer, fiziki görüntüsündeki büyük değişim de övgüleri topladı. 30 kilo veren günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali oldukça beğenildi. "Filinta gibi oldun Ata" "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağan Ata Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu...