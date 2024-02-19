30 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ata Demirer Gazinosu ile geri dönen komedyene beğeni ve yorum yağdı!

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi Ata Demirer Gazinosu ile geçtiğimiz akşam seyirciyle buluştu.