Giriş Tarihi: 20.07.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
15:31
40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!
Şarkıcı Ceylan son zamanlarda lüks hayatı ile dikkat çekiyor... 40 yıldır müzik piyasasında olan Ceylan son olarak kendisine lüks bir tekne almış hatta 50. yaşını da Bodrum açıklarında kutlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Ceylan Bodrum'daki süper lüks villasının havuzunda keyif yaptığı anlar ile adeta düşman çatlattı. İşte şarkıcı Ceylan'ın havuz paylaşımı...