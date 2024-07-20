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Haberler Galeri 40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 15:31

40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!

Şarkıcı Ceylan son zamanlarda lüks hayatı ile dikkat çekiyor... 40 yıldır müzik piyasasında olan Ceylan son olarak kendisine lüks bir tekne almış hatta 50. yaşını da Bodrum açıklarında kutlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Ceylan Bodrum'daki süper lüks villasının havuzunda keyif yaptığı anlar ile adeta düşman çatlattı. İşte şarkıcı Ceylan'ın havuz paylaşımı...

40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!

GECE GECE HAVUZ KEYFİ!

Şarkıcı Ceylan 500 bini aşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi.

40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!

1984 yılında çıkardığı ilk albümde müzik piyasasına "Küçük Ceylan" olarak giren sevilen türkücü kazandığı parayı iyi değerlendirmiş...

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40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!

Geçtiğimiz haftalarda 50. yaşını çocukları ve arkadaşlarıyla Bodrum'da kutlayan Ceylan'dan tekne pozları gelmişti.

40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!

Yeni lüks teknesiyle paylaşımları oldukça ilgi gören Ceylan son olarak da Bodrum'daki villasının havuzunu paylaştı...

40 yıllık emeğin meyveleri! Şarkıcı Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks villasının havuzunda sefa yaptı!

Gece gece havuz keyfi yapan Ceylan düşman çatlattı.

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