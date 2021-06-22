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Haberler Galeri 47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!
Giriş Tarihi: 22.06.2021 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 08:37

47 yaşındakş 'den ! Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 47 yaşındaki Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatil sezonunu açtı. 'da görüntülenen Hande Ataizi kırmızı bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile veren Hande Ataizi bu kez denizin keyfini çıkardı. Oğlu ve sevgilisiyle serin sulara kendisini bırakan ile tüm bakışları üzerine topladı. Özellikle karın kasları dikkat çeken Hande Ataizi genç kızlara taş çıkardı. İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin ...

47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

güzelliği ile yıllara meydan okuyor.

47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

47 yaşındaki sevgilisi ve oğlu ile tatil sezonunu açtı.

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47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

'da görüntülenen kırmızı bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile veren bu kez denizin keyfini çıkardı.

47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

Oğlu ve sevgilisiyle serin sulara kendisini bırakan fit hali ile tüm bakışları üzerine topladı.

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