47 yaşındakş Hande Ataizi'den bikini şov! Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi karın kaslarıyla övgü topladı!

Camdaki Kız'ın Cana'sıHande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 47 yaşındaki Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatil sezonunu açtı. Bodrum'da görüntülenen Hande Ataizi kırmızı bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Dinç Aydoğdu ile havuz pozu veren Hande Ataizi bu kez denizin keyfini çıkardı. Oğlu ve sevgilisiyle serin sulara kendisini bırakan Hande Ataizi fit hali ile tüm bakışları üzerine topladı. Özellikle karın kasları dikkat çeken Hande Ataizi genç kızlara taş çıkardı. İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin bikinili halleri...