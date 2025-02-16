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Haberler Galeri 74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:21

74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

Kahtalı Mıçe olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bir süredir mücadele ettiği ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçının cenazesi, Antalya'daki Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Kahtalı Mıçe, burada "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirilerek sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

Sanat camiası bir ölüm haberiyle daha yıkıldı. Uzun süredir kanserle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Usta sanatçı 'Kahtalı Mıçe' hayatını kaybetti! İnce bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu... | Video

74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı'ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi görmeye başlamıştı.

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74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı. Tedavisi boyunca aile dostu turizmci Ramazan Aslan'ın yakından ilgilendiği Kahtalı'yı çok sayıda sanatçı arkadaşı, dostları ve hemşehrileri de yalnız bırakmadı. Gerek hastanedeki odası, gerekse dinlenmek için çekildiği zamanlardaki aile dostu Aslan'ın oteli, hayranlarının akınına uğradı.

74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca amansız hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı, dün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti.

74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

Cenazesi, dün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi. Düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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