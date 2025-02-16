Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
15:21
74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı Miçe’ye son veda! Usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi
Kahtalı Mıçe olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bir süredir mücadele ettiği ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçının cenazesi, Antalya'daki Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Kahtalı Mıçe, burada "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirilerek sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.