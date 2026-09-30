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Giriş Tarihi: 30.09.2026 20:10

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, geçtiğimiz günlerde abisi İnanç Keskin'in vefatıyla sarsılmıştı. Cenaze töreni sırasında Meriç Keskin, fenalaşmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meriç Keskin, bugün yürek burkan bir paylaşım yaptı.

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Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazinde yer alıyordu.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

ACI HABERLE SARSILDI

Ancak Meriç Keskin, bu kez abisinin acısıyla karşı karşıya kaldı.

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Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı.

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Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

ACI HABER GELMİŞTİ

Bir süredir tedavi gören ve yaşadığı kilo kaybıyla da dikkat çeken İnanç Keskin'den geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

ACI DOLU PAYLAŞIM!

Acı haberi Meriç Keskin, yaptığı duygu dolu paylaşımıyla duyurmuştu.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

"BAŞARAMADIK"

Meriç Keskin, paylaşımında "Başaramadık" ifadelerini kullanmıştı. Keskin'in bu mesajı, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

Yapılan bir diğer paylaşımda ise ,

"Allah'tan geldik, O'na döneceğiz. (Bakara, 156)
VEFAT
İNANÇ KESKİN
Aramızdan ayrılmıştır.
Cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Beşikçioğlu Camii'nde
kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Ailesi ve Sevenleri" ifadelerine yer verilmişti.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI

İnanç Keskin'in cenazesi geçtiğimiz haftalarda toprağa verilmişti.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İnanç Keskin, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Meriç Keskin abisinin cenazesinde fenalaştı! İnanç Keskin'i son yolculuğunu gözyaşlarıyla uğurladılar!

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

ÜNLÜ FENOMEN FENALAŞMIŞTI

Cenaze töreni sırasında Meriç Keskin, fenalaşmıştı. Meriç Keskin'e tören sırasında doktorlar müdahale etmişti.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

YAKINLARI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Meriç Keskin'in yakın arkadaşları da fenomeni bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir süredir paylaşım yapmayan ve acısıyla baş başa kalan Meriç Keskin, bugün bir paylaşım yaptı.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

Kardeşinin ardından yaşadığı acıyı ve geride kalanlarla birlikte hayatı sürdürme mücadelesini anlatan Keskin, satırlarında hem gözyaşlarına hem de kendine has mizahına yer verdi.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

"YANINI AYIRTTIM ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Abisinin kaybını kabullenmekte zorlandığını dile getiren Keskin, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Zamanın içinde kaybolduğum bir yerden yazıyorum sana bunları
İliklerime kadar hatıranla dolu şu bedenime, beynime bir de bu adaletsiz savaşta gösterdiğin üstün mücadele gücünle adını altın harflerle yazdırdın.
Zafer her zaman kazanmak değilmiş.
Bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi.
Düşünüyorum da herkese ince bir sızı olan bu gidişinden ne öğrenicem?
Hep aynı sorular kafamda "bu kadar dua nereye gitti?"
Ben varken neden seni seçti?
Niçin bu kadar erkendi?
Kötülerin cirit attığı şu dünyada şimdi Allaha küsmekle tam olarak yüzümü dönmek arasında bir yerdeyim.

Bilmiyorum gördün mü duydun mu ama son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın
Tanıyan tanımayan öyle şeyler yazıldı ki
Vedanda bile gururlandırdın
Ara ara yanına gelip nah çekiyorum
Duru Atatürkle birlikte olduğunu söylüyor bir de doğumgününde giydiği pırıltılı kıyafeti giyiyor "babamın doğumgününde giymiştim" diyor
Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz
"Alıştın mı hala babamın yokluğuna" dedi geçen gün
Bi de ekledi
"Ben alışamadım"
Ben de.
Şimdi ona sürekli kaybetme sırası bende merak etme :)
Bu arada dolapta işkembe buldum dün işkembeye bakıp ağlayan çok az kişiden biri olabilceğimi düşündüm.

Deniz Göktaş'ı saldılar.
Ahmetle Serkan'ın arasını düzelttim.
Faruk seni kaçırdığı için hepimizin gözünde kahramana dönüştü ama sürekli ağlıyor.
Dayımı dolandırdılar sen gitmeden 3 gün önce.
Cenazenin ertesi günü dolandırıcı "abi kusura bakma hepsini iade etcem" demiş dayıma
Takipçin diye düşünüp "ne vicdanlı dolandırıcı" dedim anneme
Annem "sen salak mısın dedi"
Vicdandan değil de çelenklerden kaynaklı olduğu düşünülüyor herkesce
Galiba hep dediğin gibi biraz aptalım
Neyse böyle abi
Kaldık annemle ikimiz
İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum.
Gittin.
Alışacağız.
Şimdi toprağın altında olman inanılmaz
Yanını ayırttım
ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ

Bir de bir hikaye dinledim unutmadan
Allah sevdiği kulunu yanına aldığında 7sinde yağmur yağdırırm"

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

MERİÇ KESKİN'İN ABİSİ İNANÇ KESKİN KİMDİR?

İnanç Keskin, sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in ağabeyi olarak tanınıyordu. Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutan Keskin, asıl mesleki faaliyetleriyle iş dünyasında yer aldı.

Keskin'in profesyonel profili, uzun yıllar teknoloji ve yazılım sektöründe çalıştığını gösteriyor. LinkedIn profilinde Smartsis bünyesindeki çalışmaları ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi eğitimi yer alıyor.

Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

İNANÇ KESKİN NE İŞ YAPIYORDU?

İnanç Keskin, teknoloji sektöründe yönetici ve girişimci olarak faaliyet gösterdi. Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş. şirketinde kurucu ortak ve yönetici ortak olarak görev yaptı.

Smartsis, İzmir merkezli bir yazılım şirketi olarak B2B yazılım geliştirme, web ve mobil uygulamalar ile farklı dijital çözümler üzerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin kuruluş tarihi 2012 olarak belirtilirken, İnanç Keskin de şirketin çalışanları arasında yer alıyor.

Keskin'in kariyerinde Smartsis öncesinde de farklı şirketlerde görevler bulunuyordu. 2009-2011 yılları arasında Figensoft'ta Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü olarak çalışan Keskin, ardından 2011-2012 döneminde Azerbaycan'da Country Manager olarak görev yaptı.

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