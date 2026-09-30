Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

"YANINI AYIRTTIM ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Abisinin kaybını kabullenmekte zorlandığını dile getiren Keskin, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Zamanın içinde kaybolduğum bir yerden yazıyorum sana bunları

İliklerime kadar hatıranla dolu şu bedenime, beynime bir de bu adaletsiz savaşta gösterdiğin üstün mücadele gücünle adını altın harflerle yazdırdın.

Zafer her zaman kazanmak değilmiş.

Bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi.

Düşünüyorum da herkese ince bir sızı olan bu gidişinden ne öğrenicem?

Hep aynı sorular kafamda "bu kadar dua nereye gitti?"

Ben varken neden seni seçti?

Niçin bu kadar erkendi?

Kötülerin cirit attığı şu dünyada şimdi Allaha küsmekle tam olarak yüzümü dönmek arasında bir yerdeyim.



Bilmiyorum gördün mü duydun mu ama son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın

Tanıyan tanımayan öyle şeyler yazıldı ki

Vedanda bile gururlandırdın

Ara ara yanına gelip nah çekiyorum

Duru Atatürkle birlikte olduğunu söylüyor bir de doğumgününde giydiği pırıltılı kıyafeti giyiyor "babamın doğumgününde giymiştim" diyor

Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz

"Alıştın mı hala babamın yokluğuna" dedi geçen gün

Bi de ekledi

"Ben alışamadım"

Ben de.

Şimdi ona sürekli kaybetme sırası bende merak etme :)

Bu arada dolapta işkembe buldum dün işkembeye bakıp ağlayan çok az kişiden biri olabilceğimi düşündüm.



Deniz Göktaş'ı saldılar.

Ahmetle Serkan'ın arasını düzelttim.

Faruk seni kaçırdığı için hepimizin gözünde kahramana dönüştü ama sürekli ağlıyor.

Dayımı dolandırdılar sen gitmeden 3 gün önce.

Cenazenin ertesi günü dolandırıcı "abi kusura bakma hepsini iade etcem" demiş dayıma

Takipçin diye düşünüp "ne vicdanlı dolandırıcı" dedim anneme

Annem "sen salak mısın dedi"

Vicdandan değil de çelenklerden kaynaklı olduğu düşünülüyor herkesce

Galiba hep dediğin gibi biraz aptalım

Neyse böyle abi

Kaldık annemle ikimiz

İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum.

Gittin.

Alışacağız.

Şimdi toprağın altında olman inanılmaz

Yanını ayırttım

ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ



Bir de bir hikaye dinledim unutmadan

Allah sevdiği kulunu yanına aldığında 7sinde yağmur yağdırırm"