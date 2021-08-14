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Haberler Galeri Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 10:31

Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!

Şarkıcı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde son bulan oyuncu Ahmet Kural, Sıla'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptırmıştı. İlişkilerini doludizgin sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Şimdilerde Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, önceki gün Torba'da görüntülendi. Ahmet Kural, "Düğün ne zaman?" sorusuna verdiği yanıtla sevenlerini heyecanlandırdı! İşte detaylar...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!

Şarkıcı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde son bulan oyuncu Ahmet Kural, Sıla'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptırmıştı.

Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!

İlişkilerini doludizgin sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

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Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!

Şimdilerde Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, önceki gün Torba'da görüntülendi.

Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!

Çelik, annesiyle denize girmeyi tercih ederken Kural ise arkadaşlarıyla takıldı.

Ahmet Kural bombayı patlattı! Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşayan Ahmet Kural nikah tarihini açıkladı!

Önümüzdeki hafta Bodrum tatilini bitireceğini söyleyen oyuncu, "Haftaya çekimler için Kıbrıs'a gidiyorum, tatilimizin son günleri" dedi.

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