Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:38

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide'nin hayal kırıklığı...

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!

57.Bölüm Özeti:

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir.

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!

Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!

Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!

Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir. Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır.

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı!

Tarık, Yeşim'in elindeki kozu yok etmek için bulduğu fırsatı kaçırmaz.

Aldatmak 57. Bölüm 2. Fragman: "Ortaklığımız dahil, hayatta paylaştığımız her şeyi sonlandırıyorum!"

SON DAKİKA