Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:43
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
11:20
Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Aleyna, geçirdiği estetik operasyonların ardından inanılmaz değişimiyle dudak uçuklatmıştı. Şarkı söylemeyi de çok seven Kalaycıoğlu, Berkay'ın klibinde de oynamıştı. İddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Kalaycıoğlu, şu sıralar tatilde. Uzun süredir kalbi boş olan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...