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Haberler Galeri Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:20

Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Aleyna, geçirdiği estetik operasyonların ardından inanılmaz değişimiyle dudak uçuklatmıştı. Şarkı söylemeyi de çok seven Kalaycıoğlu, Berkay'ın klibinde de oynamıştı. İddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Kalaycıoğlu, şu sıralar tatilde. Uzun süredir kalbi boş olan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle dudak adından sıkça bahsettiriyor. Kalaycıoğlu yarışmanın ardından geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Survivor'ın ardından burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu değişimi ile dudak uçuklatıyor.

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Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Son dönemlerde Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna geçtiğimiz günlerde de botoks yaptırdığı anları paylaşmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Aleyna Kalaycıoğlu'na bir takipçisi, "Hep estetik yaptırıyorsun, çevrendekiler seni kötü etkiliyor. Bence doğal daha güzel" yorumuna, "Alan mutlu veren mutlu takma çok" yanıtını vermişti.

Aleyna Kalaycıoğlu ve yeni sevgilisi ifşa oldu! Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Instagram hesabında 500 binden fazla takipçisi bulunan Kalaycıoğlu, güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor.

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