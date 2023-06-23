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Haberler Galeri Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 15:59

Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Sinem Kobal bu kez kızı Lalin ile aylar sonra paylaşım yaptı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal son olarak bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. İki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı. Kızları Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak büyütmeye özen gösteren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aile hayatlarıyla parmakla gösteriliyor. Çocuklarını ne kadar magazinden uzak tutmaya çalışsalar da ünlü çift büyük ilgi görüyor. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin son olarak annesi ile ortaya çıktı. Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı...

Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından 2.5 yaşındaki kızı Lalin ile birlikte paylaşım yaptı. 35 yaşındaki güzel oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Sinem Kobal kızı Lalin ile birlikte bir etkinlikte...

Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal hayranlarına da yeni proje müjdesi vermişti.

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Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Anneliği çok seven Sinem Kobal çimler üzerinde verdiği pozlarla ekranlara dönmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan ve hayranlarını heyecanlandıran Sinem Kobal paylaşımlarına hız verdi.

Anne- kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin büyüdü! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal son olarak bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı.

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