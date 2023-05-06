Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:28

Aras Bulut İynemli'nin olaylı gecesi! Aras Bulut İynemli eğlencenin dozunu kaçırdı! Yerlerde sürüldü 5 kişi zor taşıdı

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aras Bulut İynemli, 7 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra sık sık arkadaş gruplarıyla eğlence mekanlarında görülüyor. Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk'un da olduğu arkadaş grubuyla önce Alaçat bir mekanda eğlenen oyuncu ardından başka bir mekana geçti. Mekanda eğlenenlerden edinilen bilgiye göre ilerleyen saatlerde alkolün dozunu kaçıran İynemli yere düştü. Kendinden geçen oyuncuyu mekandakilerin şaşkın bakışları altında 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkarabildi. İşte tüm detaylar…