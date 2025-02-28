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Haberler Galeri Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 23:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 23:07

Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Ünlü çift, 2023 yılında ise kızları Elay'ı kucaklarına aldı. Sosyal medyada sık sık kızıyla paylaşım yapan Aslı Enver, bugün yepyeni paylaşımıyla herkesin kalplerini ısıttı. 2 yaşındaki minik kızıyla dans ettiği anları paylaşan Enver'in o anlarına beğeni yağdı. İşte o paylaşım!

Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

"İstanbullu Gelin", "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver başarılı kariyerinin yanı sıra mutlu evliliği ile de merak edilen isimlerden.

Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak'la evlendi ve çift ilk çocukları Elay'ı 2023 yılında kucaklarına aldı.

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Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Enver, bugün yeni paylaşımıyla kalpleri ısıttı.

Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Aslı Enver kızı Elay'ın son hallerini paylaştı.

Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

2 yaşındaki minik kızıyla dans ettiği anları paylaşan Enver'in o anlarına beğeni yağdı. İşte o paylaşım!

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