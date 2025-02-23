Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi | Video
Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda minik kızı Elay ile Londra'da geçirdiği keyifli anları paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. Son olarak, kızının yeni anlarını "Küçük gezgin" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
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