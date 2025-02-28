Aslı Enver ve 2 yaşındaki minik kızı Elay’dan kalpleri ısıtan dans şov!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Ünlü çift, 2023 yılında ise kızları Elay'ı kucaklarına aldı. Sosyal medyada sık sık kızıyla paylaşım yapan Aslı Enver, bugün yepyeni paylaşımıyla herkesin kalplerini ısıttı. 2 yaşındaki minik kızıyla dans ettiği anları paylaşan Enver’in o anlarına beğeni yağdı. İşte o paylaşım!