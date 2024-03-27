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Haberler Galeri Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 18:05

Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Aslı Enver, kızının yüzünü geçtiğimiz aylarda ilk kez gösterdi. Bugün ise ünlü oyuncu kızı ile eğlenceli ve esprili bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver'in kızı Elay'la eğlenceli o paylaşımı!

Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

Yer aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

KIZINI İLK KEZ GÖSTERDİ

8 aylık kızının yüzünü bir süre gizleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızının yüzünü koyarak takipçilerini şaşırttı.

Aslı Enver'in pustte uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün kızı Elayla yaptığı paylaşımlara beğeni topladı.

Aslı Enver’in pusette uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!

ESPRİLİ PAYLAŞIM: ANTİ PUSET ELAY!

8 aylık kızıyla paylaşım yapan Enver, paylaşımının altına, "Anti puset Elay' notunu ekledi.

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