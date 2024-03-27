Aslı Enver’in pustte uyumayan 8 aylık kızıyla esprili pozu! Aslı Enver: Anti puset Elay!
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz’da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Aslı Enver, kızının yüzünü geçtiğimiz aylarda ilk kez gösterdi. Bugün ise ünlü oyuncu kızı ile eğlenceli ve esprili bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver’in kızı Elay’la eğlenceli o paylaşımı!
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